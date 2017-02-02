Уфимцев приглашают на первые сельхозярмарки-2017 Фото: Ксения Калинина Уфимцев приглашают на первые сельхозярмарки-2017 Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В предстоящую субботу уфимцев приглашают на первые в этом году сельскохозяйственные ярмарки. Торговля мясом, медом, молочной продукцией и овощами по ценам ниже рыночных развернется в трех районах башкирской столицы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Октябрьском районе сельскохозяйственные ярмарки состоятся в Сипайлово, на аллее по ул. Рыльского.

В Орджоникидзевском районе торговля сельхозпродукцией развернется на площади им. С. Орджоникидзе, в Советском районе — на площади перед Дворцом Молодежи.

Как сообщало агентство «Башинформ», в прошлом году в Уфе проведено 237 сельскохозяйственных ярмарок. Общая стоимость привезенной на реализацию продукции превысила 600 млн рублей.

В 2016 году сельчане из 45 районов республики привезли на уфимские ярмарки 4507 тонн картофеля, 2688,7 тонны лука, моркови, капусты и свеклы, а также 347,7 тонны меда, 1262,7 тонны говядины, свинины, баранины, конины и 105,8 тонны мяса птицы.

Общее количество посетивших в 2016 году ярмарки выходного дня в Уфе — более 450 тысяч человек.