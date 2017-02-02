Мэрия Уфы опубликовала график уборки снега во дворах на 3 февраля Фото: Олег Яровиков Мэрия Уфы опубликовала график уборки снега во дворах на 3 февраля Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы опубликовала очередной график комплексной уборки дворов от снега.

В Демском районе 3 февраля работы по очистке от снега будут проведены во дворах домов по следующим адресам: ул. Правды, 20/1; 20/2, 20/3; ул. Ухтомского, 11, 13; ул. Левитана, 8; ул. Грозненская, 67/1, 67/2, 67/3; ул. Островского, 16/1.

В Октябрьском районе уборка снега во дворах с применением спецтехники запланирована по адресам:

ул. Ю.Гагарина, 3, 5, 9, 36/1; ул. М.Рыльского, 8, 29, 29/1; ул. Набережная, 37, 37/1; ул. Б.Бикбая, 38/1, 38/2, 42; ул. Ак.Королева, 2; ул. Р.Зорге, 21, 35, 37; ул. Шафиева, 18, 20, 22, 25; ул. Комсомольская, 138; проспект Октября, 122; 122/1, 122/2, 132, 132/1, 132/2; бульвар Молодежный, 2, 6.

В Кировском районе комплексная очистка дворовых территорий будет вестись на ул. Г.Горбатова, 3; ул. Ст.Кувыкина, 14/2; ул. К.Маркса, 17/19, 13/1; ул. З. Расулева, 8; ул. Достоевского, 160; ул. Мубарякова, 13; ул. Амантая, 7/1; ул. Ст.Кувыкина, 17/1.

В Советском районе аналогичные работы проведут во дворах на ул. Комсомольская, 96/1; ул. Айская, 64/3; ул. Антонова, 2, 4; ул. 50 лет Октября, 2; ул. С.Халтурина, 59; проспект Октября, 15; ул. Айская, 75/2; ул. Н.Дмитриева, 1, 11; ул. Акназарова, 25, 26, 27; проспект Октября, 43/4; ул. Дж. Киекбаева, 21; ул. С. Агиша, 10.

В Ленинском районе очистка дворов от снега будет вестись по следующим адресам: ул. К.Маркса, 57а; ул. Революционная, 12, 14; ул. Ахметова, 316/1; ул. М.Гафури, 13/1.

В Калининском районе уборку дворов проведут завтра на ул. Первомайская, 34, 36, 66/1, 68/1, 87/1; ул. Коммунаров, 3; ул. Вологодская, 20, 20/1; ул. Черниковская, 81, 83; ул. Олимпийская, 1, 3; ул. Т. Янаби, 57, 59; ул. Фронтовых бригад, 9.

В Орджоникидзевском районе снег очистят на проспекте Октября, 97/2; ул. Кольцевая, 24, 76; ул. Кремлевская, 41; ул. А. Невского, 12; ул. Коммунаров, 67; ул. Кузнецова, 9; ул. Ш. Руставели, 25; ул. Д. Донского, 38, 40; ул. Российская, 13; ул. Блюхера, 25/1; ул. Интернациональная, 29.