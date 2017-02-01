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1 февраля Среда

Уфа   °

«Салават Юлаев» без шансов в атаке уступил питерскому СКА

СПОРТ

«Салават Юлаев» без шансов в атаке уступил питерскому СКА

Фото: Олег Яровиков

«Салават Юлаев» без шансов в атаке уступил питерскому СКА

Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и питерским СКА.

Хет-трик Вадима Щипачева позволил гостям одержать победу — 3:1. В составе уфимцев гол на счету Энвера Лисина.

Следующий матч «Салават» проведет дома 3 февраля против еще одних «армейцев» — из московского ЦСКА.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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