«Салават Юлаев» без шансов в атаке уступил питерскому СКАФото: Олег Яровиков
«Салават Юлаев» без шансов в атаке уступил питерскому СКА
«Салават Юлаев» без шансов в атаке уступил питерскому СКАФото: Олег Яровиков
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Уфе завершился матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и питерским СКА.
Хет-трик Вадима Щипачева позволил гостям одержать победу — 3:1. В составе уфимцев гол на счету Энвера Лисина.
Следующий матч «Салават» проведет дома 3 февраля против еще одних «армейцев» — из московского ЦСКА.