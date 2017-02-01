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1 февраля Среда

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В домах Ленинского района Уфы 2 февраля отключат электроэнергию

ОБЩЕСТВО

В домах Ленинского района Уфы 2 февраля отключат электроэнергию Фото: Ксения Калинина

В домах Ленинского района Уфы 2 февраля отключат электроэнергию Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Ленинском районе Уфы из-за проведения ремонтных работ 2 февраля будет отключена подача электроэнергии в дома.

Как сообщили в городской администрации, без электричества с 10 до 17 часов останутся жилые дома по следующим адресам:

ул. Воронежская, дома № 2 — 48 и №3 — 23;

ул. Зилимская, дома № 9 — 11, с №2 — №22;

ул. Карьерная, дома №1 — 19, с №2 — 14;

ул. Шепетовская, дома №2 — 32, с №1 — 33;

ул. 2-ая Перевалочная, с дома №39 — 47, с №40 — 108, с №65 — 115;

ул. 3-ая Перевалочная, с дома №7 — 17, с №35 — 43, с №1 — 49, с №2 — 32б.

Теги: отключение электроэнергии
 
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