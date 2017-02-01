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Чекмагушевский район – лидер по производству молока в Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По производству молока в Башкортостане по итогам января лидируют хозяйства Чекмагушевского района. С начала года здесь получили от каждой коровы более 500 кг молока – это самый высокий показатель в республике.

Среднереспубликанский показатель составляет на данный момент 368 кг, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Башкортостана.

Свыше 400 кг молока от одной буренки получили в январе сельскохозяйственные предприятия Аургазинского, Мелеузовского, Стерлитамакского, Туймазинского, Уфимского и Учалинского районов.

Теги: сельское хозяйство,молоко
 
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