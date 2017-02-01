Башкирия на 7 месте в России по продажам автомобилей с пробегом Фото: Олег Яровиков Башкирия на 7 месте в России по продажам автомобилей с пробегом Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, как продавались машины с пробегом в различных регионах и по результатам исследования составили рейтинг. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда Уфа».

Безусловным лидером продаж подержанных машин стала Москва и Московская область. Суммарная доля продаж превысила здесь в прошлом году 12 процентов, или 326,9 и 302,7 тысячи машин соответственно.

Тройку лидеров замкнул Краснодарский край. Здесь продали на 10,5 тысячи автомобилей больше, чем в 2015 году, или на 4,4 процента.

Башкортостан занимает седьмое место в рейтинге «Автостата». Продажи автомобилей с пробегом в республике поднялись в 2016 году на 9,7 процента. В регионе продали на 12,3 тысячи машин больше, чем годом ранее.