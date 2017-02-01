Рустэм Хамитов встретился с чемпионами мира по сверхлёгкой авиации Максимом и Альфиёй Семёновыми Фото: Олег Яровиков











Рустэм Хамитов встретился с чемпионами мира по сверхлёгкой авиации Максимом и Альфиёй Семёновыми Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

1 февраля в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членами сборной команд России и РБ по спорту сверхлёгкой авиации, чемпионами России и мира Максимом и Альфиёй Семёновыми.

Во встрече приняли участие министр молодёжной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта и председатель Спортивной федерации сверхлегкой авиации РБ, председатель Регионального отделения ДОСААФ РБ Сергей Минигулов.

В ходе встречи обсуждались перспективы спорта сверхлёгкой авиации в республике, возможности проведения в Башкортостане международных соревнований, вопросы развития инфраструктуры аэродрома «Первушино», использования сверхлёгких самолётов, дельталётов и автожиров в сельском хозяйстве и для нужд экстренных служб.

XXIX Чемпионат России по спорту сверхлёгкой авиации был проведён в 2016 году на аэродроме «Первушино» под Уфой. В командном зачёте сборная Башкортостана заняла первое место. Вклад в общую победу внесли супруги Семёновы, завоевавшие первое место в классе двухместных дельталётов.

В XV Чемпионате мира, который проходил в Великобритании, приняли участие 92 экипажа из 17 стран – от Японии до Канады. Максим и Альфия Семёновы в составе сборной России стали чемпионами, также заняв первое место в классе двухместных дельталётов.

Глава республики поздравил спортсменов с их достижениями, отметив, что этот вид спорта в республике ещё только развивается. Он поинтересовался впечатлениями от участия в международных соревнованиях, особенностями их проведения.

По словам Максима Сёменова, Чемпионат мира включает в себя три блока заданий: навигационные (умение пилота ориентироваться на местности только по карте), аэродромные (взлёт, приземление и др.), а также проверку экономичности двигателя. Кроме того, предусмотрены дополнительные упражнения, например, доставка грузов.

В этом году супруги планируют отправиться на XIV Чемпионат Европы.