В башкирских Чишмах молодежь уберет снег на подворьях ветеранов войны и тружеников тыла Фото: Олег Яровиков
В башкирских Чишмах молодежь уберет снег на подворьях ветеранов войны и тружеников тыла
В башкирских Чишмах молодежь уберет снег на подворьях ветеранов войны и тружеников тыла Фото: Олег Яровиков
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Молодежное сообщество поселка Чишмы Чишминского района проведет уборку снега на личных подворьях ветеранов войны и тружеников тыла.
Массовую уборку снега во дворах и на придворовой территории планируется провести в субботу, 4 февраля.
«Для помощи ветеранам уже заявились 15 человек, очистим 23 двора. Такой внеплановый субботник проводим впервые. Через две недели рассчитываем повторить и охватить больше нуждающихся в уборке снега», — сообщил председатель Совета молодежи администрации Чишминского района Урал Мухарямов.