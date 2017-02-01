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Жители Башкирии могут подписаться на периодику по прошлогодним ценам

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Жители республики могут подписаться на периодику по прошлогодним ценам. В почтовых отделениях стартовала досрочная подписная компания, которая продлится до 31 марта. Оформить подписку на вторую половину 2017 года можно на почте, на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber. Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий остаются на уровне прежнего года. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. В каталоге Почты России представлено около 2 тысяч газет и журналов, в том числе 36 республиканских изданий, напомнили в УФПС РБ.

Теги: почта,подписка
 
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