Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.08 ↓

EUR 64.28 ↑

1 февраля Среда

Уфа   °

В уфимском Сипайлово устраняют колейность дорог

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В уфимском Сипайлово устраняют колейность дорог Фото: администрация Уфы

В уфимском Сипайлово устраняют колейность дорог Фото: администрация Уфы

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В уфимском микрорайоне Сипайлово устраняют колейность и снежный накат на дорогах. Как сообщили в мэрии, за минувшие сутки очищены улицы Академика Королева, Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Набережной реки Уфы, Натальи Ковшовой, М. Рыльского. Расширяются проезжие части и вывозится снег с улиц Комсомольской, Лесотехникума, бульвара Молодежный, Лесного проезда, 50 лет СССР и других. Всего с улиц Октябрьского района вывезено более четырех тысяч кубометров снега.

Теги: жкх,уборка,снег
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть