Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.08 ↓

EUR 64.28 ↑

1 февраля Среда

Уфа   °

Башкирский информационно-музыкальный канал «Юлдаш» запускает русскую версию своего сайта

КУЛЬТУРА

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

C 1 марта 2017 года запускается русская версия сайта информационно-музыкального канала «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан». Цель — увеличение аудитории, расширение узнаваемости канала. Главный акцент будет сделан на актуальные темы и свежие новости, а также интересную и полезную для посетителей информацию.

«Особое внимание планируется уделять новостям из жизни нашей многонациональной республики», — отметила руководитель промо-отдела ИМК «Юлдаш» Зухра Арсаева.

На сайте будет размещаться текстовый перевод основных программ канала, в том числе общественно-политической передачи «Асыҡ студия» («Открытая студия»). Посетители смогут принимать участие в конкурсах, онлайн-акциях канала, общаться в чатах. Содержание плей-листа, аудиозаписи и другой неоперативной информации переводиться на русский язык не будет.

Теги: радио Юлдаш,СМИ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть