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Жительница Башкирии несколько раз ударила мужа острым шилом, мужчина скончался

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана несколько раз ударила мужа острым шилом, через два дня мужчина скончался. В полицию 24 ноября прошлого года поступила информация, что в квартире найдено тело хозяина с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером, употребляя спиртное, супруги поссорились по незначительному поводу. 59-летняя женщина схватила, предположительно, острое шило и несколько раз ударила им своего 59-летнего мужа. Затем пара помирилась, женщина оказала супругу медпомощь. Через два дня от полученных травм хозяин дома скончался.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Чишминского района. Она подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение, проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Теги: тяжкий вред здоровью,СКР
 
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