В Башкирии Центр поддержки предпринимательства увеличивает виды помощи малому бизнесу

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) увеличивает виды помощи малому бизнесу. В 2017 году планируется оказывать предпринимателям содействие в продвижении и популяризации своей продукции, а также в вопросах стандартизации, сертификации, патентовании.

Специалисты ЦПП готовы консультировать предпринимателей по патентам и лицензиям, по подбору персонала, по трудовому кодексу РФ (в том числе оформление мигрантов). Запланировано проведение образовательных программ для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей.

Центр поддержки предпринимательства был создан в 2015 году на базе Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ для оказания помощи предпринимателям, работающим в регионах республики. Услугами ЦПП по сопровождению своих бизнес-проектов уже пользуются 100 предпринимателей. Еще 70 выразили намерение работать по типовым бизнес-проектам.

ЦПП анализирует состояние муниципалитетов на предмет благоприятной для предпринимательства среды, а также составляет маркетинговые карты для муниципалитетов, чтобы выявить ниши для запуска бизнеса.

В текущем году ожидается финансирования ЦПП в размере 36 млн рублей. В целом Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму в результате успешного участия в конкурсах добился выделения 225 млн рублей поддержки из федерального бюджета, напомнили в ведомстве.