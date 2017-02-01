В Стерлитамаке состоялось выездное заседание Совета ректоров вузов Башкортостана Фото: пресс-служба УГНТУ

















В Стерлитамаке состоялось выездное заседание Совета ректоров вузов Башкортостана Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Руководители ведущих вузов Башкортостана собрались в Стерлитамаке, чтобы обсудить текущие вопросы подготовки кадров для региона и встретиться со школьниками городов Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз, Стерлитамакского, Стерлибашевского, Мелеузовского, Аургазинского и Ишимбайского районов. В общей сложности приехало более 1000 школьников 9-11 классов.

Делегацию от УГНТУ возглавил ректор Рамиль Бахтизин. Также в мероприятии приняли участие проректор по научной и инновационной работе Исмаков и ответственный секретарь приемной комиссии Каретников.

Стерлитамакский филиал УГНТУ, недавно отметивший свое 60-летие проведением всероссийской конференции, стал в очередной раз не только местом проведения мастер-классов и практических занятий для школьников со всей республики, но и площадкой для обсуждений актуальных вопросов образования.

На 25 специализированных площадках прошли лекции ведущих ученых со всей республики по вопросам подготовки к ЕГЭ, проведены тематические профориентационные мастер-классы, работали специалисты по психологическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. Выставка, на которой были представлены предприятия города Стерлитамака, познакомила будущих абитуриентов с особенностями различных профессий.

В рамках заседания Совета ректоров вузов РБ прошел круглый стол «Сотрудничество вузов, муниципальных районов и работодателей в вопросах профориентации и подготовки обучающихся», в котором участвовали представители администраций городов и муниципальных районов, представители Министерства образования Башкортостана, ректоры вузов, начальники отделов образования администраций МР и работодатели и где были обсуждены вопросы взаимодействия в подготовке кадров и в профориентационной работе среди школьников.

В Стерлитамакском государственном дворце культуры была организована выставка вузов республики, позволяющая школьникам ознакомиться с направлениями подготовки и правилами приема.

Завершением масштабного мероприятия стала встреча школьников и их родителей с руководителями вузов, а также концерт, организованный представителями студенческой самодеятельности вузов.

В поддержку мероприятия силами студентов города Стерлитамака был организован флешмоб.

31 января в Стерлитамаке состоялось выездное заседание Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, посвященное вопросам подготовки кадров для региона.