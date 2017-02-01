В Уфе завершились представительные турниры по международным шашкам

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа и Башкортостана по международным шашкам. В окружных и республиканских соревнованиях, прошедших в трех программах — классической, быстрой и молниеносной, — приняли участие в общей сложности 56 человек.

Состав турнира был сильный — пять международных гроссмейстеров, шесть мастеров ФМЖД, свыше 20 членов основной и молодежной сборной России по шашкам. Юные спортсмены боролись с такими мастерами игры, как призеры Кубка мира и чемпионки Европы в разных программах 2016 года Тамарой Тансыккужиной и Айгуль Идрисовой, чемпионом мира по блицу Муродулло Амриллаевым, чемпионом Европы по блицу Айнуром Шайбаковым. Для молодых спортсменов дополнительным стимулом стало то, что соревнования прошли с выполнением нормы международного мастера, мастера ФМЖД и мастера спорта.

Впервые чемпионат транслировался онлайн в интернете. За трансляцией партий с шести электронных досок наблюдали любители спорта из почти 40 стран — Америки, Азии, Африки, Европы.

В классической программе не было равных башкирским спортсменам, выигравшим шесть медалей.

Чемпионкой ПФО стала Тамара Тансыккужина, второй — действующая чемпионка страны Алия Аминова (обе — Уфа), третьей — Елена Мильшина (Ишимбай).

Титул чемпиона ПФО завоевал Айнур Шайбаков (Уфа), на второй строчке — Муродулло Амриллаев (Стерлитамак), на третьей — Марсель Шарафутдинов (Уфа).

Пятеро из них — воспитанники заслуженного тренера России Юрия Чертока, отметившего 31 января свой 60-летний юбилей. Марсель и Айнур — ученики Александра Мельникова, продолжателя тренерской стези Чертока.

В молниеносной программе у женщин золото и серебро выиграли ишимбайские спортсменки Елена Мильшина и Агата Парахина. Третья — юная ижевчанка Анастасия Архангельская. У мужчин победил Янис Сафин (Ишимбай), за ним Даниил Ильин (Уфа), далее — Анатолий Татаренко (Ишимбай).

Быстрая программа стала успешной для уфимских учеников Александра Мельникова: золото у Кристины Осиповой и Марселя Шарафутдинова, серебро у Даниила Ильина.

Также медали выиграли Елена Мильшина и Агата Парахина (второе и третье места, соответственно).