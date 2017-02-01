Минтруд опроверг информацию о повышении пенсионного возраста Фото: Олег Яровиков Минтруд опроверг информацию о повышении пенсионного возраста Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство России еще не приняло решение о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие-то расчеты ведут и так далее. Мы считаем, что еще время для этого не настало», — заявил журналистам министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Ранее СМИ сообщали, что Правительство решило повысить пенсионный возраст. Однако не определилось с параметрами: до какой границы его поднять и когда открыто сообщить об изменениях.

В пресс-службе вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец подтвердили, что решений о повышении пенсионного возраста нет.

Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается в России не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Минтруда ранее говорили, что в 2017 году решения по этому вопросу не будет.

В свою очередь, представители КПРФ предложили ввести мораторий на повышение пенсионного возраста до января 2025 года.