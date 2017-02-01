Газета «Истоки»: О трудностях перевода и общности языков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В пятом номере газеты «Истоки» Галарина и Елена Луновская делятся с читателями впечатлениями от музыкального фестиваля «Крещенские морозы» в статьях «За рэп, за жизнь, за хореографию» и «Красиво петь не запретишь!».

О переводе киргизского эпоса «Манас» на башкирский язык рассказывает Гульнур Хусаинова в материале «Языковая общность двух языков».

«О трудностях перевода» побеседовала с переводчиком Равилем Садыковым Марианна Давлетова.

Продолжение повести Марии Ларкиной «Утопая в лицах» читайте в разделе «Проза».

В рубрике «Вернисаж» Василий Коровкин в материале «И это его царство» рассказывает об увлекательной экскурсии в здании Собора русских Башкортостана.