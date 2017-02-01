Банк России утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей‍ Фото: пресс-служба Банка России Банк России утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей‍ Фото: пресс-служба Банка России

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Совет директоров Центрального банка России утвердил дизайн банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о том, что новые банкноты поступят в обращение уже в конце 2017 года.

Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России.

В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 регионов.

По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов.

На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители — символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».