УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общественные организации не смогут возглавлять люди с криминальным прошлым. Соответствующий законопроект разработали парламентарии Башкортостана. Изменения в Федеральный закон «Об общественных объединениях» вносятся по поручению Председателя Госсобрания республики Константина Толкачёва.

Проект предлагает ввести запрет на вхождение в состав руководящих органов общественных объединений лиц, осужденных или имеющих судимость, в том числе погашенную, за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

«Формирующееся в стране гражданское общество должно быть максимально безупречным в правовом отношении и защищенным от любых рисков возможного криминального воздействия, — считает Константин Толкачёв. — В нашей памяти еще не стерлись эпизоды, когда криминальные авторитеты возглавляли общественные организации, и их средства получали позитивную легализацию».

В настоящее время закон уже содержит отдельные ограничения. Так, не может быть учредителем, членом, участником общественного объединения лицо, в отношении которого вступившим в силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности, а также лицо, содержащееся в местах лишения свободы.

Между тем на практике встречаются случаи, когда руководителем общественного объединения становится человек, отбывший наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.