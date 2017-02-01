В Уфе разрешена разработка территории у дороги к затонским мостам Фото: 2ГИС В Уфе разрешена разработка территории у дороги к затонским мостам Фото: 2ГИС

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Администрация Уфы разрешила Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений разрабатывать проект планировки и межевания проспекта Дружбы народов в микрорайоне Затон и продолжения дороги по другую сторону моста — встык к улице Города Галле. Ориентировочная площадь объекта — 30,5 га.

Название проспекта Дружбы народов появилось в Уфе 31 мая 2016 года решением депутатов Горсовета (в тот день были приняты наименования 62 новых улиц). Это трасса между Затонским мостом и улицей Ахметова.

Проект планировки территорий — основа формирования градостроительных земельных участков, необходимых для получения разрешений на строительство.