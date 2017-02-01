В столице Башкирии зафиксировано очередное повышение цен на бензин Фото: Олег Яровиков В столице Башкирии зафиксировано очередное повышение цен на бензин Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостанстат опубликовал изменение средних потребительских цен на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе, по состоянию на 30 января.

Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга, по сравнению с 30 декабря 2016 года больше всего подорожало дизельное топливо — на 1,6 процента. Средняя цена дизтоплива на уфимских АЗС — 38,28 рубля за литр.

На 1,3 процента за это время вырос в цене бензин марки АИ-92 и достиг 35,25 рубля за литр.

На 0,2 процента поднялась стоимость бензина марки АИ-95. Сейчас его можно приобрести в среднем за 38,53 рубля за литр.

Неизменной в Уфе осталась лишь стоимость бензина марки А-76 (АИ-80). Литр бензина этой марки стоит сейчас в среднем 33,60 рубля.

Как сообщало агентство «Башинформ», в конце января бензин подорожал в очередной раз на автозаправочных станциях «Башнефти». Удорожание коснулось двух марок бензина — АИ-92 и АИ-92 Atum. Цены на них выросли на 20 копеек — 35,10 рубля и 35,70 рубля за литр, соответственно.

В конце декабря 2016 года на автозаправочных станциях «Лукойл-Уралнефтепродукта» также подорожал бензин.