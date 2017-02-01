С 1 февраля увеличена стоимость набора социальных услуг - Пенсионный фонд по Башкирии Фото: ИА "Башинформ" С 1 февраля увеличена стоимость набора социальных услуг - Пенсионный фонд по Башкирии Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Одновременно с увеличением ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), выросла и сумма средств, направляемых на предоставление набора социальных услуг, который включается в состав ЕДВ. С 1 февраля он составил 1048,97 рубля. Из них 807,94 рублей — на получение бесплатных лекарственных препаратов; 124,99 — на санаторно-курортное лечение; 116,04 — на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Как сообщил член Правления Пенсионного фонда России, управляющий Отделением по Башкортостану Фоат Хантимеров, по состоянию на 1 января 2017 года, численность лиц, получающих социальные услуги в натуральном виде, составила 100 253 человека. Это треть от численности тех, кому положена ежемесячная денежная выплата. Соответственно, 70 процентов граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, захотели получать эту сумму в денежном выражении.

Гражданам, которым ЕДВ назначается впервые, набор социальных услуг в этом году предоставляется только в натуральной форме. При желании они имеют право до 1 октября подать заявление об отказе от набора социальных услуг в натуральной форме с 1 января следующего года.

В соответствии с действующим законодательством, ежегодная подача заявления не обязательна. Обращаться в Пенсионный фонд необходимо только при изменении ранее принятого решения.