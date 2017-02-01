В Уфе продолжается строительство второй очереди набережной Белой Фото: администрация Уфы В Уфе продолжается строительство второй очереди набережной Белой Фото: администрация Уфы

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе продолжается строительство второй очереди набережной реки Белой. Это расстояние от спорткомплекса «Юность» до Монумента Дружбы.

Как напоминают в столичной мэрии, вместо старой конструкции откосного типа здесь строится новое трехуровневое гидротехническое сооружение — продолжение уже возведенного в рамках первой очереди строительства. Здесь также предусмотрены лестничные спуски, пандусы и пешеходные дорожки.

Проект укрепления берега Белой и строительства набережной реализуется в рамках программы «Экология и природные ресурсы Башкортостана». Стоимость работ по второй очереди — порядка 2,5 млрд рублей. Первой — более 1,34 млрд рублей.