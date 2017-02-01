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1 февраля Среда

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В Башкирии доставка единовременной выплаты пенсионерам полностью завершена

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии доставка единовременной выплаты пенсионерам полностью завершена Фото: ИА "Башинформ"

В Башкирии доставка единовременной выплаты пенсионерам полностью завершена Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получили все пенсионеры Башкортостана. Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 5,816 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по РБ.

Те, кто не получил единовременную выплату в январе по личным обстоятельствам (отсутствие дома в день доставки и т. д.), получат ее в феврале, одновременно с пенсией.

Теги: пенсии,единовременная выплата
 
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