В Уфе угонщик Volkswagen Polo признался, что сжег иномарку Фото: Instagram Главного госавтоинспектора РБ В Уфе угонщик Volkswagen Polo признался, что сжег иномарку Фото: Instagram Главного госавтоинспектора РБ

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе угонщик Volkswagen Polo признался, что сжег иномарку. Главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов сообщил о раскрытом преступлении в Instagram 1 февраля.

«Сегодня ночью экипажем Полка ДПС ГИБДД по Уфе — лейтенантами полиции Тагиром Хайретдиновым и Ильнуром Хамитовым был остановлен ВАЗ-2110. У автомобилиста не оказалось документов на «десятку», но зато нашлись документы на разыскиваемый Volkswagen Polo», — написал руководитель ведомства.

27-летний уфимец сознался в угоне иномарки и пояснил, что машина находится на улице Майкопской. Он рассказал, что сжег угнанный автомобиль.

Как сообщало агентство «Башинформ», в воскресенье, 29 января, около двух часов ночи водитель Volkswagen Polo подобрал в Инорсе пассажира, попросившего довезти его до начала проспекта Октября за 200 рублей. Не доехав до точки назначения, пассажир пожелал изменить маршрут и направиться в Новые Черкассы, якобы за его другом, за что пообещал заплатить еще 500 рублей. Уже на месте он попросил водителя открыть багажник, а сам в это время пересел на водительское сиденье и уехал.