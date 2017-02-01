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1 февраля Среда

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Полномочия главы Чекмагушевского района возложены на Геннадия Крюкова

ПОЛИТИКА

Полномочия главы Чекмагушевского района возложены на Геннадия Крюкова Фото: автор

Полномочия главы Чекмагушевского района возложены на Геннадия Крюкова Фото: автор

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Временно исполнять обязанности главы Чекмагушевского района будет заместитель главы районной администрации по кадровым и социальным вопросам Геннадий Крюков. Решение об этом принято сегодня на внеочередном заседании Совета муниципального района.

Депутаты досрочно прекратили полномочия Рифа Юсупова сегодня, 1 февраля, на внеочередном заседании Совета муниципального района открытым голосованием. Депутаты удовлетворили просьбу руководителя района в связи с заявлением об отставке по собственному желанию.

Теги: местная власть
 
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