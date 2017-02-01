Полномочия главы Чекмагушевского района возложены на Геннадия Крюкова Фото: автор
Полномочия главы Чекмагушевского района возложены на Геннадия Крюкова
Полномочия главы Чекмагушевского района возложены на Геннадия Крюкова Фото: автор
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Временно исполнять обязанности главы Чекмагушевского района будет заместитель главы районной администрации по кадровым и социальным вопросам Геннадий Крюков. Решение об этом принято сегодня на внеочередном заседании Совета муниципального района.
Депутаты досрочно прекратили полномочия Рифа Юсупова сегодня, 1 февраля, на внеочередном заседании Совета муниципального района открытым голосованием. Депутаты удовлетворили просьбу руководителя района в связи с заявлением об отставке по собственному желанию.