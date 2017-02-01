УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе открывается выставка «100 портретов музыкантов». 3 февраля в Центре современного искусства «Облака» фотограф Эдуард Закиров представит свой новый проект. В основу экспозиции легли снимки, сделанные фотографом Эдуардом Закировым в гримерке клуба «Артель». Каждый из представленных кадров был сделан за мгновение до выхода музыканта на сцену.

«Получился своеобразный портрет современного героя с творческой философией жизненного пути. Участники проекта — это не звезды, хотя о некоторых меломаны слышали. Но в основном на моих фотографиях неизвестные широкому кругу музыканты, которые играют и выступают со своей музыкой в клубах по всей России: Дмитрий Порубов «ФЕО», Сергей Снеговский, Александр Синев и другие», — рассказал автор проекта Эдуард Закиров.

Как сообщили организаторы выставки, «100 портретов музыкантов» — это четыре месяца съемок, 50 Гб материала, более 1000 кадров, месяц обработки. Долгожданная презентация состоялась в Стерлитамакской картинной галерее в августе прошлого года. В рамках открытия проекта в Уфе выступят участников выставки — группы «25 кадр» (Сергей Ефремов, Сергей Попов), «АссА» (Михаил Стукалов). В день открытия — вход свободный.

Выставка будет работать до 28 февраля.