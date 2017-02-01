«Салават Юлаев» — СКА: первый шанс остаться в зоне плей-офф в юбилейный сезон Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» — СКА: первый шанс остаться в зоне плей-офф в юбилейный сезон Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В среду, 1 февраля, «Салават Юлаев» начинает заключительную домашнюю серию игр в девятом чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Первым соперником в четырехматчевом домашнем задании будет абсолютный лидер чемпионата — питерский СКА во главе с тренером сборной России Олегом Знарком и звездами отечественного хоккея Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком.

У армейцев 127 очков после 55 матчей. «Салават» имеет 82 очка после 56 игр (пятое место на Востоке, ниже — шесть преследователей претендуют на восьмерку).

В первом матче сезона между этими соперниками в Санкт-Петербурге СКА разгромил «Салават Юлаев» со счетом 7:1.

За всю календарную зиму (19 поединков) «Салават» выиграл в основное время лишь однажды — дома у аутсайдера, московского «Спартака» — 5:3.

Начало сегодняшнего матча на «Уфа-Арене» — в 19 часов.