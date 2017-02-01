Видные деятели национальной литературы: Галимьян Гильманов (К 60-летию писателя и ученого)

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой большой юбилей — шестидесятилетие — отмечает Галимьян Гильманов, видный татарский писатель, литературный критик и ученый-исследователь, наш земляк.

Галимьян Хамитьянович Гильманов родился 1 февраля 1957 года в деревне Асяново Дюртюлинского района Башкирской АССР. Является односельчанином выдающегося башкирского поэта Шайхзады Бабича.

В 1974 году Галимьян окончил среднюю школу в родной деревне и поступил на историко-филологический факультет Казанского государственного университета. Учился на отделении татарского языка и литературы. Студенческая жизнь в большом городе позитивно повлияла на активного молодого человека. Галимьян быстро влился в общественную жизнь факультета, участвовал в литературном кружке «Әллүки», часто делал доклады по поэзии, начал писать стихи. В студенческие годы он настойчиво изучал жизнь и творчество Шайхзады Бабича.

По окончании университета Галимьян Гильманов продолжил учебу в аспирантуре. В 1983 году успешно защитил диссертацию на тему «Татарская баллада» и стал кандидатом филологических наук.

Трудовую деятельность начал в 1982 году в качестве старшего лаборанта кафедры татарской литературы Казанского госуниверситета. Затем продолжил ее преподавателем подготовительного отделения. С 1986 года являлся редактором редакции художественной и детско-юношеской литературы Татарского книжного издательства.

С 1989 года Галимьян Гильманов работал ответственным секретарем Союза писателей Татарстана. Затем вновь вернулся в Татарское книжное издательство, где трудился старшим редактором, заведующим одновременно двумя редакциями — детско-юношеской литературы и литературного наследия. С 1994 года заведовал редакцией художественной литературы. Одновременно на кафедре татарской литературы в Казанском госуниверситете он вел специальный курс и семинар на темы «Литературное наследие: задачи текстологии», «Мифология и татарская литература».

В 1999 году на XIII съезде писателей Татарстана Галимьян Хамитьянович был избран членом правления, назначен заместителем председателя и руководителем аппарата Союза писателей республики. Такое же доверие было ему оказано и на XIV съезде писателей Татарстана в 2002 году.

С 2005 года Галимьян Гильманов работал редактором отдела науки и искусства в журнале «Казан утлары». С сентября того же года он стал главным консультантом сектора развития языков народов Татарстана Управления культуры, спорта и развития языков народов Татарстана аппарата Кабинета Министров РТ.

Галимьян Гильманов снискал широкую известность как литературный критик, неутомимый ученый-исследователь, автор многих рассказов, повестей и романов. Всего им написано более двадцати книг. С 1992 года он является членом писательской организации. Свои произведения Галимьян Гильманов подписывает творческим псевдонимом «Галим Асянов».

Любовь и широкое признание читателей ему принесли романы «Злые духи» и «Летучие люди», сборники литературоведческих статей о современной татарской литературе «Время требует слов», «Облик моей души».

Писатель очень активно работает для детей. Перу Галимьяна Гильманова принадлежат стихотворные сборники «Ручеек», «Мальчик, которого я знаю», сборник детских пьес и стихов «Серебряный гребень», книги «Дятел-врун», «Лесные духи», Самат-батыр», «Расколотая луна», «Соленый дождь», большое количество сценических произведений для народных театров, школьных драматических кружков, самодеятельных театральных студий. По его пьесам сняты телефильмы. Произведения писателя переведены на русский, башкирский, чувашский, турецкий, немецкий языки.

За большой вклад в развитие национальной литературы Галимьяну Гильманову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан». Он награжден Почетной грамотой Республики Татарстан, отмечен медалью М. Шолохова и нагрудным знаком Министерства культуры Татарстана «За вклад в культуру». В 2002 году ему была присуждена литературная премия им. А. Алиша.