В Башкирии 1,5 тысячи женщин готовятся к бесплатному ЭКО Фото: Олег Яровиков В Башкирии 1,5 тысячи женщин готовятся к бесплатному ЭКО Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В 2017 году процедуру по экстракорпоральному оплодотворению за счет полиса ОМС пройдут 1,5 тысячи жительниц Башкортостана, страдающих бесплодием. В общей сложности в республике в очереди на ЭКО стоят 2,7 тысячи женщин, привели данные в пресс-службе Минздрава РБ.

Процедура ЭКО будет проводиться бесплатно, за счет средств обязательного медицинского страхования.

За последние два года в регионе было проведено 1250 процедур ЭКО.

«Мероприятие серьезное, требует длительной подготовки. Планируется рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении числа квот», — отметил министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров.

Документы на проведение бесплатной процедуры ЭКО принимаются в Уфе по адресу: ул. Цюрупы, 2, поликлиника №1, каб. 214.