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1 февраля Среда

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Уфимский «Толпар» потерял важные очки в Оренбурге

СПОРТ

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Толпар» проиграл в первом поединке в гостях «Сарматам Оренбуржья» — 2:3 в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В этом матче уфимцы догоняли два раза после точных бросков Раниса Миргалиева и Кирилла Цулыгина, но в третий раз отыграться не удалось.

Уфимцы (49 игр, 81 очко) еще больше усложнили себе попадание в плей-офф, ведь все конкуренты-преследователи — «Кузнецкие Медведи» (45 игр, 81 очко), «Мамонты Югры» (46, 77) и «Сибирские Снайперы» (47, 75) выиграли свои поединки.

Повторная игра в Оренбурге состоится 1 февраля.

Теги: хоккей,МХЛ
 
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