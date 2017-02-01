В Башкирии победителям районных конкурсов «Учитель года» вручают статуэтку «Ника»

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане победителям районных конкурсов «Учитель года» вручают статуэтку «Ника». Итоги очередного районного конкурса педагогического мастерства подведены накануне в городе Туймазы. На протяжении пяти конкурсных дней педагоги-конкурсанты провели методический семинар, тематический урок, педагогический совет, мастер-классы, приняли участие в круглом столе образовательных политиков. Программа конкурса «Учитель года-2017» включала заочный тур — эссе «Я — учитель» и личный сайт учителя «Интернет-ресурс».

На торжественной церемонии подведения итогов конкурса управляющий делами администрации Туймазинского района Диля Арсланова отметила, что проводимый в районе с 1992 года конкурс педагогического мастерства стал настоящей «кузницей кадров» для более чем 500 ярких, талантливых учителей.

Особенно «урожайным» на количество участников стал нынешний год — 35 участников боролись за звание лучшего по профессии. А по результативности можно отметить 2015 и 2016 годы, когда из девяти туймазинцев — участников республиканского педагогического конкурса восемь были отмечены высокими наградами. В 2011 году учитель истории гимназии №1 города Туймазы Евгений Ромадов стал лучшим «Учителем года Башкортостана».

Сегодня профессиональный уровень туймазинских педагогов достаточно высок, что и доказал конкурс «Учитель года-2017», абсолютным победителем которого стал Матвей Юсин, учитель истории средней школы №4 города Туймазы. Впервые в рамках конкурса был определен победитель среди начинающих педагогов. «Молодым учителем года» признана Гузель Ганеева, учитель английского языка школы-интерната №1. В это учебное заведение педагог пришла работать три года назад, до этого год стажировалась в Германии, работая в детском саду.

Всем конкурсантам были вручены дипломы, подарочные сертификаты. Победители номинаций получили статуэтку «Ника», премию из районного бюджета и профкома работников образования и науки, а также памятные подарки от благотворительных организаций, сообщили в администрации муниципалитета.