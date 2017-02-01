В Правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста Фото: Олег Яровиков В Правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Правительстве России приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста. Об этом узнали «Известия». Сейчас в Кабмине обсуждают конкретные положения закона. По предварительной информации, есть три варианта: постепенное повышение для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65; равный возраст для выхода на пенсию для всех — в 63 года. Социальный блок Правительства, выступающий против повышения, предлагает сделать выход на пенсию для мужчин в 65, для женщин — в 60.

Объявят об изменении, скорее всего, после формирования нового правительства в 2018 году.

В 2015-м средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71 год. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

В США, Канаде, Японии пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин установлен на уровне 65 лет; во Франции — 60; в Швейцарии — 65 и 64 года, в Австрии — 65 и 60, в Израиле — 67 и 62.