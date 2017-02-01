Автографы звезд хоккея для новых абонентов «МегаФона» в Уфе

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УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

У новых абонентов «МегаФона» есть возможность получить автограф-лист с подписью хоккейных знаменитостей, побывавших в Уфе на Неделе Звезд.

В дни проведения Недели Звезд Хоккея 2017 «МегаФон» и Континентальная хоккейная лига предоставили возможность получить автографы у игроков КХЛ и Молодежной хоккейной лиги. Для всех, кто хотел не просто посмотреть игры, но и «прикоснуться» к звезде, были организованы автограф-сессии в салоне оператора и на «Уфа-Арене». В них приняли участие нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов и форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, а также игроки уфимского «Толпара» Денис Ермошенко и Егор Залитов.

Начиная с 1 февраля, у поклонников хоккея есть возможность получить автограф-листы с подписями звезд КХЛ. Такой подарок предоставляется новым абонентам при подключении в салоне «МегаФона» в ТК «Центральный» на пакет М, L, XL или VIP линейки «МегаФон-Все включено». Это оптимальные тарифы для смартфонов с «безлимитом» внутри сети и домашними ценами, которые действуют и в поездках по России, с абонплатой всего от 330 рублей в месяц. Для получения автографа абоненту необходимо назвать консультанту пароль «Неделя Звезд Хоккея в Уфе». Количество автограф-листов ограничено, поэтому акция продлится до тех пор, пока они не закончатся.

«Неделя Звезд Хоккея в Уфе – это яркое и масштабнейшее событие в истории республики. За четыре соревновательных дня на «Уфа-Арене» побывали более 30 тысяч зрителей, больше половины из которых были абонентами «МегаФона». Воспоминания о таком событии важно сохранить на долгие годы. Конечно же, не все гости смогли воспользоваться предоставленной «МегаФоном» и КХЛ возможностью получить автографы звезд. Однако очень многие сделали фотографии, сняли видео, поделились своими впечатлениями и эмоциями во время мероприятий. В эти дни нашими пользователями на «Уфа-Арене» было передано в два раза больше интернет-трафика, чем в обычные дни во время домашних матчей КХЛ. 40 процентов данных передано в скоростной сети 4G», — прокомментировал директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.