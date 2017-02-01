Как сэкономить на ремонте квартиры в новостройке

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Выбирая квартиру в новостройке, покупатели нередко сталкиваются с вопросом, на каком типе отделки остановиться — «черновом» или «чистовом». Первый вариант выбирают те, кто стремится обустроить жилье по своему вкусу. Второй вариант по душе новоселам, желающим избежать самой пыльной части ремонта и въехать в уже подготовленную квартиру. Такое жилье полностью готово к заселению. Да и ремонт от застройщика обойдется намного дешевле аналогичного — сделанного самостоятельно.

«Чистовая» отделка станет отличным решением для тех, кто хочет сэкономить время, деньги и начать как можно скорее просыпаться в новой квартире.

Сегодня один из ведущих республиканских застройщиков — Группа Компаний «Госстрой» — готов исполнить мечту будущих новосёлов. Застройщик предлагает квартиры в чистовой евроотделке высокого качества в жилом комплексе «Зеленая роща», который является частью комфорт-квартала «Московский» — одного из крупнейших проектов комплексной застройки в популярном уфимском районе. Покупателям будет доступен ремонт «под ключ»: ламинат, матовые натяжные потолки, обои, красивые и надежные межкомнатные двери, кафель и сантехника, вся электропроводка и оборудование, а также специальные стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией.

Жилой комплекс будет полностью возведен из красного кирпича — одного из самых экологичных и энергоэффективных строительных материалов. При его строительстве используются актуальные инженерные решения и современные технологии. Вентилируемые фасады, бесшумные скоростные лифты, лучевая разводка коммуникаций, максимально упрощающая ремонт или перепланировку, комнаты для хранения спортивного инвентаря и колясок, современные и безопасные детские площадки, благоустроенная придомовая территория.

Цены на жилье такого уровня комфорта более чем привлекательные — от 1 млн 590 тыс рублей. Приобрести квартиру в ЖК «Зеленая роща» можно на удобных и выгодных условиях — в ипотеку без первого взноса, рассрочку и в обмен на вторичное жилье.

По вопросам покупки квартир в чистовой евроотделке в ЖК «Зелёная роща» обращайтесь по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80 или в офис продаж застройщика по адресу: Уфа, 50 лет СССР, 2. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.