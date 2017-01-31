Башкирский педагогический университет будет сотрудничать с Кембриджским университетом

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы и Институт археологических исследований Макдональда, Кембриджского университета подписали договор о совместной работе. В частности, речь идёт об археологических раскопках.

Заинтересованность в совместной работе возникла во время практической и аналитической деятельности над проектом «Хронология, палеогенетика и металлургия позднего бронзового века Южного Приуралья на основе интердисциплинарных методов исследования Казбуруновского археологического микрорайона».

Проект включает в себя анализ археометаллургических материалов, совместные публикации полученных первичных данных, обмен информацией и ресурсами, научное взаимодействие и проведение совместных научных и образовательных мероприятий.

Как пояснили в БГПУ, металлургическое производство в Евразийской степи эпохи Позднего бронзового века (ПБВ) достигло пика развития приблизительно с 19 по 15 век до н.э.

Данный период отмечен интенсивным использованием медной руды и производством медного и медесодержащего инвентаря, который был распространен от Синьяна (Китай) до Молдавских степей благодаря носителям так называемых срубных и андроновских культурных общностей. В прошлом году совместно с сотрудниками БГПУ был разработан проект по металлургии и ландшафту в период ПБВ на поселениях в Башкортостане. Одно из направлений исследования ПБВ — технология производства металла.

Другое направление – исследование ресурсов меди на территории Башкортостана и сопредельных регионов, поиски руды, которая использовалась для производства металла в этих поселениях.

В перспективе планируется создать банк данных, что позволит реконструировать пути получения меди во втором тысячелетии до нашей эры на Южном Урале.

Совместная работа предполагает отбор и получение разрешений на вывоз необходимого количества образцов отобранных материалов из археологических памятников России (Башкирское Приуралье) в Соединённое Королевство, а также обеспечение процесса возвращения образцов, сохранившихся после завершения анализа. Для студентов важным составляющим будет являться подготовка и публикация результатов исследований, статей в международных научных изданиях, обмен опытом и ресурсами. В планах — обмен студентами для обучения за рубежом, уточнили в пресс-центре вуза.