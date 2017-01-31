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31 января Вторник

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В Учалинском колледже горной промышленности открылась новая лаборатория электроэнергетики

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В Учалинском колледже горной промышленности открылась новая лаборатория электроэнергетики

Фото: с сайта Минобразования РБ

В Учалинском колледже горной промышленности открылась новая лаборатория электроэнергетики

Фото: с сайта Минобразования РБ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На учебном полигоне Учалинского колледжа горной промышленности состоялось открытие новой лаборатории технической эксплуатации обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

Особенностью лаборатории является то, что она создана на основе государственно-частного партнерства. Партнеры колледжа – отечественное специализированное предприятие по разработке и производству шахтного электрооборудования, передали колледжу новое действующее современное производственное оборудование на сумму более 6 млн рублей. Это позволило создать на базе колледжа действующую модель шахтного электроснабжения.

В рамках открытия лаборатории состоялся круглый стол. Ведущие специалисты — энергетики горнодобывающих предприятий Башкортостана, соседних регионов, приглашенные на мероприятие, и руководство Учалинского колледжа горной промышленности обсудили вопросы соответствия качества подготовки кадров в колледже требованиям работодателей.

Работодатели выразили готовность к сотрудничеству, в том числе по вопросу обеспечения полноценного прохождения студентами производственной практики, сообщили в Министерстве образования республики.

Теги: образование,горная промышленность
 
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