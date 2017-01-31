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31 января Вторник

Уфа   °

В Кумертау открывается первая в Башкирии площадка по введению профстандартов

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

3 и 4 февраля в Кумертау пройдет Республиканская научно-практическая конференция «Опережающая педагогика: территория развития». Организаторами мероприятия выступили Министерство образования РБ, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы и администрация города Кумертау.

Мероприятие проводится с целью углубления интеграции БГПУ с педагогическим сообществом республики, обеспечения комплексного сопровождения процесса профессионального роста работников образования в условиях перехода на профстандарты, а также оказания содействия муниципальным органам управления образованием в организации и проведении независимой оценки качества образования.

Как сообщили в городской администрации, участников конференции ожидает насыщенная программа. Кроме различных выставочных экспозиций и десяти образовательных площадок, педагоги смогут поучаствовать в тренингах. Также в рамках конференции состоится подписание соглашения о сотрудничестве БГПУ им. М.Акмуллы и администрации городского округа город Кумертау.

Теги: образование,профстандарты
 
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