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31 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии преподаватель ввязался в драку между студентами

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане преподаватель ввязался в драку между студентами и задел лицо одного из участников конфликта. ЧП произошло в одном из колледжей села Акъяр Хайбуллинского района.

По предварительным данным, преподаватель физкультуры начал разнимать двух 17-летних студентов на дискотеке. Ранее он уже делал им замечание. Те, видимо, были «навеселе» и проигнорировали просьбы вести себя сдержаннее в общественном месте. Во время конфликта на 41-летнего преподавателя сзади прыгнул один из участников драки. Пытаясь скинуть его с себя, работник колледжа задел рукой лицо нападавшего. У молодого человека пошла из носа кровь. В больнице врачи не выявили у него перелома.

В отношении одного из студентов, который пытался избить товарища по колледжу, полицейские составили протокол по статье «Побои». Проверка по факту получения другим студентом телесных повреждений продолжается, проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.

Теги: ЧП,побои,МВД по РБ
 
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