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31 января Вторник

Уфа   °

В Правительстве Башкортостана состоялось заседание Экспертного совета по бюджетным инвестициям

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

31 января Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов провел заседание Экспертного совета по бюджетным инвестициям.

Был рассмотрен вопрос формирования перечня ста объектов к 100-летию образования республики, который разрабатывается согласно поручению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова.

На заседании представлена информация о реализации Республиканской адресной инвестиционной программы в 2016 году в части выполнения плана графика освоения РАИП, а также о включении в перечень дополнительных объектов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

Теги: правительство рб,бюджетные инвестиции
 
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