Ирек Зарипов считает несправедливым отстранение российских паралимпийцев от подготовки к Играм-2018 Фото: Дмитрий Слезин Ирек Зарипов считает несправедливым отстранение российских паралимпийцев от подготовки к Играм-2018 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил ответ от Международного паралимпийского комитета (IPC) за подписью президента IPC Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Ответ оказался отрицательным. Это решение прокомментировал известный башкирский паралимпиец, чемпион Паралимпиады, ныне член регионального штаба ОНФ и депутат Госсобрания республики Ирек Зарипов.

«Несправедливое отношение к нашим спортсменам. Объективного мнения и доказательств не предоставил Международный Паралимпийский комитет. Ни имен, ни фамилий. Взяли и отстранили всю нашу сборную не только от Игр-2018, но и от подготовки к ним, поставив жирную точку. Мне непонятна позиция президента IPC Филиппа Крейвена о недопуске, наверное, у него есть свое какое-то мнение на этот счет. До сих пор не было предоставлено ни одного доказательства нашей вины. И я хорошо понимаю всех наших ребят, которых подогнали под одну гребенку», — отметил Ирек Зарипов.