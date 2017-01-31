Менделеев водку не изобретал - эксперт Фото: Карина Камаева Менделеев водку не изобретал - эксперт Фото: Карина Камаева

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

31 января в России считается днем рождения русской водки, поскольку именно в этот день в 1865 году профессор Петербургского университета Дмитрий Иванович Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». Но мало кто знает, что ученый никогда не разрабатывал рецептур для водки. Директор Санкт-Петербургского Музея-архива Д.И. Менделеева Игорь Дмитриев развеял мифы и рассказал, что на самом деле написано в знаменитой диссертации.

Легенда гласит, что именно Менделеев принимал участие в разработке производства русской водки и якобы даже открыл необычные физико-химические свойства горячительного напитка. Как объясняет эксперт СПбГУ, это всего лишь сказка. Однако Дмитрию Ивановичу принадлежит другое важное открытие — получение абсолютного спирта, что стало предпосылкой развития отечественной спиртометрии.

«Это произошло во время подготовки той самой докторской диссертации «О соединении спирта с водою», которую он защитил в Петербургском университете, — рассказал Игорь Дмитриев. — Получить чистый спирт без единой доли воды на тот момент было сложной задачей. И Менделеев с ней справился. Дальше уже можно было разбавлять его в любых количествах, изучать плотность и строить спиртометрическую шкалу», — сообщает пресс-служба СПбГУ.

Такая шкала существовала и до Менделеева, но точностью она не отличалась как раз потому, что абсолютный спирт еще никому получить не удавалось. Дмитрий Иванович, можно сказать, работал по заданию правительства, которое планировало ввести очередную монополию на водку. Властям понадобилось установить акциз, который зависит от крепости напитка. Расчеты Дмитрия Ивановича помогли максимально точно определять крепость спиртоводных растворов.

«С помощью этих таблиц можно вычислить, в каком отношении следует смешивать спирт и воду, чтобы получить раствор заданной крепости. Но сами спиртометрические таблицы не могут подсказать, какой должна быть концентрация «совершенной» водочной смеси, так же как тонометр сам по себе не лекарство», — отметил Игорь Дмитриев. Знаменитая «идеальная» концентрация в 40 градусов появилась благодаря решению правительства, когда Менделееву едва исполнилось девять лет.

В 1840-е годы власти постановили: крепость водки в розничной торговле для северных и средних губерний России должна быть не ниже 38 градусов. Два градуса добавляли на «усушку-утруску», поэтому при производстве водка должна быть 40-градусной. «Кстати, к примеру, в Ставрополе постановление не действовало, — пояснил Игорь Дмитриев. — Правительство учитывало традиции южных территорий и соглашалось с тем, что здешним людям 25–27 градусов было достаточно. Разбавляют — и прекрасно».