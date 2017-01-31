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31 января Вторник

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Башкирия — на втором месте в России по производству гречихи

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкирия — на втором месте в России по производству гречихи Фото: pchelsar.com

Башкирия — на втором месте в России по производству гречихи Фото: pchelsar.com

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башкортостан в восьмой раз оказался на втором месте по производству гречихи, сообщает портал Doc22. В прошлом сезоне российские аграрии собрали 1,18 млн тонн. Из них более половины произвел Алтай — 625 тысяч тонн. Башкортостан собрал 84,6 тысячи тонн, Орловская область — 82,6 тысячи. Эта тройка регионов лидирует восемь лет подряд и обеспечивает 60-80 процентов российского урожая гречки.

Теги: сельское хозяйство,гречиха,рейтинги
 
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