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31 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии судебные приставы предлагают передать им полномочия реализации арестованного имущества

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Общественный совет УФССП по Башкортостану выступил с инициативой внести в законодательство РФ изменения в части реализации арестованного имущества. Сегодня приставы реализуют только малоценные вещи (стоимостью до 30 тысяч рублей), а более дорогостоящие, а также недвижимость и автомобили, передают специализированным организациям, установленным Росимуществом.

Однако эти организации не всегда эффективны, приводит цифры Общественный совет. По итогам 2016 года взыскателям вернули 791 млн рублей. Из них 109 млн рублей получено от территориального управления Росимущества, 155 млн — от реализации малоценного имущества под контролем приставов. Большую часть суммы — 527 млн рублей, составило имущество, переданное взыскателям в счет долга. «Этот вопрос назрел давно, и с каждым годом он встает более остро. В связи с этим решено провести мониторинг общественного мнения, обобщить опыт других регионов, и по результатам анализа внести предложение о целесообразности изменить действующие положения о реализации арестованного имущества», — сообщили в УФССП по РБ.

Теги: служба судебных приставов,долги
 
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