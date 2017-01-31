В Уфе пристав вымогал у организации-должника 750 тысяч рублей Фото: Андрей Старостин
В Уфе пристав вымогал у организации-должника 750 тысяч рублей
В Уфе пристав вымогал у организации-должника 750 тысяч рублей Фото: Андрей Старостин
УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе судебный пристав-исполнитель вымогал у организации-должника 750 тысяч рублей. В октябре минувшего года сотрудники предприятия обратились к руководству республиканского управления. В ходе оперативных мероприятий при передаче указанной суммы денег полицейские из УЭБ и ПК задержали посредников пристава. Самого его уволили со службы. На днях СКР по республике возбудил уголовные дела о получении взятки и посредничестве, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.