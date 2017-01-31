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В Уфе в Кузнецовском Затоне продолжается строительство социального жилья

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В Уфе в Кузнецовском Затоне продолжается строительство социального жилья Фото: администрация Уфы

В Уфе в Кузнецовском Затоне продолжается строительство социального жилья Фото: администрация Уфы

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кировском районе Уфы социальное жилье строится в микрорайоне Кузнецовский Затон. В минувшем году в эксплуатацию сдано 159 тысяч квадратных метров жилья — на шесть процентов больше, чем в 2015-м. В четвертом квартале введен в строй многоэтажный дом для переселенцев из аварийного фонда. В 2017 году запланировано окончание строительства еще четырех «социальных» многоэтажек, сообщили в администрации столицы.

Теги: строительство,жилье
 
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