В Уфе в Кузнецовском Затоне продолжается строительство социального жилья Фото: администрация Уфы
В Уфе в Кузнецовском Затоне продолжается строительство социального жилья
В Уфе в Кузнецовском Затоне продолжается строительство социального жилья Фото: администрация Уфы
УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Кировском районе Уфы социальное жилье строится в микрорайоне Кузнецовский Затон. В минувшем году в эксплуатацию сдано 159 тысяч квадратных метров жилья — на шесть процентов больше, чем в 2015-м. В четвертом квартале введен в строй многоэтажный дом для переселенцев из аварийного фонда. В 2017 году запланировано окончание строительства еще четырех «социальных» многоэтажек, сообщили в администрации столицы.