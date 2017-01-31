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31 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии совершивший смертельное ДТП водитель добровольно компенсировал ущерб семье пострадавшего

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии совершивший смертельное ДТП водитель добровольно компенсировал ущерб семье пострадавшего. В сентябре минувшего года он после распития спиртного повез своего друга домой и по пути врезался в бетонную опору рекламного щита. Пассажир скончался на месте аварии.

Водитель признал свою вину и выплатил матери погибшего компенсацию морального ущерба в размере 700 тысяч рублей. С учетом этого осужденный проведет в колонии-поселении шесть месяцев, сообщили в городской прокуратуре.

Теги: ДТП,суд,компенсация
 
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