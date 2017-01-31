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Север и юг Уфы хотят соединить трамвайными путями

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Север и юг Уфы хотят соединить трамвайными путями Фото: Олег Яровиков

Север и юг Уфы хотят соединить трамвайными путями Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Руководитель уфимского МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев рассказал журналистам о новом плане соединения южной и северной части города.

Трамвайные пути проложат по улице Российской. Реализовать проект получится при поддержке инвесторов, сообщает «Комсомольская правда — Уфа».

«За 2016 год мы перевезли порядка 24 миллионов человек. В наших парках работают 176 троллейбусов и 161 трамвай. Общая протяженность электротранспортных линий — 329 километров», — констатировал на пресс-конференции в администрации Уфы Аскар Фазлыев.

По его мнению, ликвидация трамвайных путей на проспекте Октября стала урбанистической катастрофой.

«Но мы сохраняем оптимистичный настрой. Построили новый план по соединению юга и севера Уфы. Пока, конечно, только предварительный. Надеемся, что наши идеи заинтересуют инвесторов. Проект очень интересный», — резюмировал глава МУЭТ.

Теги: МУЭТ,электротранспорт,трамвай
 
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