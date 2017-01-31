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31 января Вторник

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Родители школьников 7 февраля смогут сдать пробные ЕГЭ - СМИ

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Рособрнадзор организует пробную сдачу ЕГЭ для родителей 7 февраля в 50 регионах. Это произойдет в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщает ТАСС. Акция призвана повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур.

«Родители смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, смогут написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ», — поясняет пресс-служба Рособрнадзора.

В акции 7 февраля примут участие около 50 регионов, в остальных подобные мероприятия пройдут в течение месяца. В них лично примут участие представители региональных властей, министры образования, которые расскажут родителям и журналистам, как будет проходить ЕГЭ-2017.

Теги: ЕГЭ,Рособрнадзор
 
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