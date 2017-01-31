Башкирия заняла девятое место в России по объему отгруженных товаров собственного производства Фото: Андрей Старостин Башкирия заняла девятое место в России по объему отгруженных товаров собственного производства Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По предварительным данным за 2016 год, обеспечив в промышленном секторе 2,2 процента российского объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, Башкортостан со значением показателя 1,9 трлн рублей занял девятое место среди регионов России.

Деятельность промышленного сектора республики характеризуется положительной, опережающей среднероссийскую, динамикой. Индекс производства в прошлом году, по сравнению с 2015 годом, в Башкортостане составил 102,6 процента против 101,1 процента в среднем по России.

Как отмечают в Башкортостанстате, наращивание промышленного производства упрочило положение республики на отечественном рынке.

Башкортостан по-прежнему удерживает лидерство по производству светлых нефтепродуктов, кальцинированной соды, бензола, полимерных материалов для покрытия пола, стен и потолка, стекла термически полированного, скрученной проволоки, прицепов к грузовым автомобилям, прогулочных судов, автобетоносмесителей. И, кроме того, остается единственным производителем автобетононасосов.

Республика занимает второе место среди регионов России по объемам первичной переработки нефти, выпуску пластмасс, этилена, ксилола, стирола, синтетических каучуков, кровельных и гидроизоляционных материалов, стальной проволоки, талей и подъемников.

Она же находится на третьем месте по производству каустической соды, технологической извести, серы, прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей.